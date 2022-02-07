От удара отбросило на встречную полосу: в Житомирской области мужчина попал под колеса двух машин

От удара отбросило на встречную полосу: в Житомирской области мужчина попал под колеса двух машин

Пострадавший скончался на месте.

В Житомирской области водитель Mercedes-Benz Vito сбил 49-летнего мужчину. Пострадавшего отбросило на встречную полосу под колеса "ВАЗ". Мужчина погиб на месте ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

“Дорожно-транспортное происшествие произошло утром вблизи с. Мамрина Харитоновской общины. В результате наезда автомобилями погиб 49-летний житель г. Коростышева. Начато досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, двигаясь в направлении г. Коростышева, наехал на находившегося на проезжей части пешехода. После этого мужчину отбросило на полосу встречного движения, где он попал под колеса автомобиля "ВАЗ". 49-летний мужчина погиб на месте происшествия.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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