От удара оторвало ногу: в Днепре во время ужасного ДТП погиб мужчина

От удара оторвало ногу: в Днепре во время ужасного ДТП погиб мужчина

Шофер не успел среагировать и сбил пешехода.

В Днепре на выезде из города водитель легковушки сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Потерпевший погиб.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось возле одного из популярных строительных гипермаркетов на выезде из города. Там мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В этот момент в сторону Днепра двигался водитель автомобиля Skoda.

Шофер не успел среагировать и сбил пешехода. Удар был такой силы, что в автомобиле деформировались капот, крыша и лобовое стекло. Кроме того, во время столкновения потерпевшему оторвало ногу.

На месте происшествия работали правоохранители. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что под Киевом на Броварском шоссе в крайней левой полосе двигалась Skoda, в какой-то момент машина наехала на лед и стала неуправляемой.

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