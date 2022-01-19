От удара оторвало ногу: в Днепре во время ужасного ДТП погиб мужчина

Шофер не успел среагировать и сбил пешехода.
В Днепре на выезде из города водитель легковушки сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Потерпевший погиб.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось возле одного из популярных строительных гипермаркетов на выезде из города. Там мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В этот момент в сторону Днепра двигался водитель автомобиля Skoda.
Шофер не успел среагировать и сбил пешехода. Удар был такой силы, что в автомобиле деформировались капот, крыша и лобовое стекло. Кроме того, во время столкновения потерпевшему оторвало ногу.
На месте происшествия работали правоохранители. Устанавливаются все детали произошедшего.
Напомним, что под Киевом на Броварском шоссе в крайней левой полосе двигалась Skoda, в какой-то момент машина наехала на лед и стала неуправляемой.
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