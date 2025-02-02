От удара российской ракеты в Полтаве погибла украинская актриса

Настя была всесторонне одаренной, работала как в сфере культуры, так и в IT.

В результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве погибла актриса Анастасия Кольвах. Она была соавторкой постановок местного "Театра Современного Диалога".

Об этом сообщили на Facebook-странице театра.

“Сегодня, 1 февраля, российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавтора перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах”, — говорится в сообщении.

Коллеги актрисы выразили соболезнования семье Насти, ее знакомым и друзьям.

"Скорбим вместе с вами. Слов не найти. Лети высоко, птичка”, — пишут они.

В театре добавили, что Настя была всесторонне одаренной, работала как в сфере культуры, так и в IT.

“Активно волонтерила и вообще была (ужасное слово была) светлым человеком. Пусть и память о ней будет светлой и чистой”, — говорится в некрологе.

Социальный "Театр Современного Диалога" является проектом общественной организации "Общественная служба Украины". В его творческий коллектив входят как профессиональные актеры, так и любители. Они готовят представления и перформансы на актуальные темы.

После представлений актеры устраивают обсуждение с аудиторией, чтобы побуждать людей к диалогу и поиску путей решения насущных проблем.

Напомним, после российской ракетной атаки в Полтаве число погибших увеличилось до 11 человек. Один человек скончался в больнице.

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