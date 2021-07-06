От удара током отбросило на асфальт: 8-летнюю девочку в Тернополе едва не убил автомат с игрушками

Медики скорой оперативно оказали ребенку помощь и госпитализировали.

В Тернополе на улице Русской 8-летнюю девочку ударил электрическим током автомат с игрушками. От удара ребенка отбросило на асфальт. На место происшествия скорую к ребенку вызвали прохожие, которые стали очевидцами инцидента.

Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

"Неординарный случай произошел 5 июля на ул. Русской, куда в 18:39 выезжала бригада скорой помощи. Медики оперативно оказывали помощь 8-летней пациентке. Девочка подошла к автомату с игрушками на остановке и прикоснулась к нему рукой. Последствия были неожиданные: ребенка внезапно ударило электрическим током и отбросило на асфальт... ", — говорится в сообщении.

Вероятно, автомат с игрушками, с выбитыми стеклами, был неисправен. Сейчас соответствующие службы забрали его на экспертизу.

Вследствие поражения электротоком ребенок получил термический ожог правой ладони. После срочно оказанной медицинской помощи пострадавшую девочку госпитализировали в областную детскую больницу.

Напомним, 5 июля на Волыни от удара электрическим током погиб 8-летний мальчик. Ребенок зацепилась за електроточильний станок, в котором была разобрана пусковая кнопка.

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