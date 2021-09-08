"От удара улетели, как кегли": подробности ДТП в Херсонской области, где погибли мать с ребенком

"От удара улетели, как кегли": подробности ДТП в Херсонской области, где погибли мать с ребенком

После аварии водитель получил нервный срыв.

В Херсонской области в результате ДТП погибла 35-летняя женщина с 9-летней дочерью. Пешеходов сбил местный житель, который находился за рулем Renault Trafic. Трагедия произошла на участке дороги, где поблизости не было пешеходного перехода. Правоохранители хоть и открыли уголовное производство, но водителя задерживать не стали.

Об этом пишет издание Обозреватель.

Учительница украинского языка Анна Качан вместе с 9-летней дочерью Софией переходили дорогу в районе рынка.

"Они возвращались с поминок домой. Решили зайти в магазин, купить мороженого. Стали переходить дорогу. За рулем автобуса был местный житель Володя К. По его словам, он видел их. Но думал, что и они видят его. Кажется, что он даже не тормозил, так как бус был загружен зерном, там и тормозного пути не видно. А они думали, что он затормозит... Скорость была большой. От удара Аня и Софийка улетели, как кегли, метров на десять. Мы видели, что автомобиль уже даже был на встречной полосе", — рассказала сестра Анны Татьяна Сумар.

Анна Качан много лет преподавала украинский язык в местной школе. Ее любили и уважали ученики и родители. Софийка занималась игрой на гитаре.

"За девочкой очень скучает ее беленькая кошечка. Она глухая и узнавала только Софию", — говорит Татьяна.

Отец Софии Сергей Качан — на заработках в Европе. Узнав о гибели жены и дочери, он решил срочно вернуться домой.

"Он в этот раз не хотел ехать, будто чувствовал что-то. Сергей очень любил Софию, буквально души в ней не чаял, он очень заботливый отец", — добавила родственница.

В пресс-службе полиции Херсонской области говорят, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 — нарушение правил дорожного движения. Но водителя не задержали, он получил нервный срыв.

Сейчас назначен ряд экспертиз, также анализ на алкоголь в крови будет готов через 10 дней.

ГУ НП в Херсонской области

"На видео видно, что мама с дочкой, прежде чем перейти дорогу, посмотрели направо, там ехал грузовик. Они его пропустили и, даже не взглянув налево, начали переходить дорогу. Потом заметили бус, на мгновение замешкались, но решили продолжить переход. Водитель, видимо, подумал, что они остановятся. Он пытался избежать удара, даже выехал на встречную полосу, но аварии не удалось избежать", — пояснил заместитель начальника пресс-службы Виталий Байдоров.

Ранее стало известно, что в Одессе умер одиннадцатиклассник Никита Булавенко, которого на пешеходном переходе сбил автомобиль.

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