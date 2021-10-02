От удара вспыхнул: в Винницкой области погиб 31-летний водитель мотоцикла, который на скорости врезался в фуру

От удара вспыхнул: в Винницкой области погиб 31-летний водитель мотоцикла, который на скорости врезался в фуру

На момент ДТП водитель грузовика спал в автомобиле.

В поселке Вороновица Винницкой области в субботу, 2 октября, в 11:00 произошло ДТП, в котором погиб 31-летний мотоциклист.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

По данным следствия, 31-летний водитель мотоцикла Yamaha на скорости врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик Mercedes. От удара мотоцикл загорелся, его водитель погиб на месте ДТП. Личность покойного уже установили, это — 31-летний житель Винницы.

На момент ДТП водитель грузовика спал в автомобиле. Он не пострадал. Правоохранители открыли производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Продолжается следствие.

Напомним, вблизи центра Львова авто сбило на переходе женщину с двумя детьми.

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