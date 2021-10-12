От удара вылетел из салона: под Днепром произошла смертельная ДТП

От удара вылетел из салона: под Днепром произошла смертельная ДТП

В салоне авто в момент случившегося были дети.

В Днепропетровской области днем 12 октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: водитель легковушки не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось на автодороге "Днепр — Никополь" недалеко от поселка Привольное. Там водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

Удар был такой силы, что автомобиль буквально превратилась в груду металла. В его конструкциях застряли три человека, один во время столкновения с машины вылетел.

"Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали двух женщин 1980 года и 2003 года рождения. Пострадавших передано работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Никопольскую городскую больницу №4 (состояние средней тяжести). Мужчина, которого выбросило из автомобиля, получил незначительные повреждения, поэтому от госпитализации отказался. Также чрезвычайники деблокировали тело водителя без признаков жизни", — рассказали в ГСЧС области.

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.

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