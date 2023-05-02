От украинского контрнаступления будет зависеть будущая поддержка Украины со стороны партнеров — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для продолжения поддержки со стороны партнеров.

Военная поддержка Украины со стороны партнеров будет зависеть от успеха украинского контрнаступления.

Об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мои партнеры на всех встречах, в телефонных беседах и на "Рамштайне" всегда говорят одну и ту же вещь: "Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И концом мы видим вашу победу". Это важно. Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине в случае наличия успешных кейсов", — объяснил Резников.

Министр убежден, что это вполне нормально, что союзники "хотят инвестировать в успех", и для них очень важно, чтобы переданное оружие и другая помощь показывали результат.

"Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки", — добавил Резников.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко рассказал, почему западные партнеры не передают Украине самолеты.

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