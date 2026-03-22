От ведущего иерарха РПЦ до украинского патриарха: как Филарет стал патриотом

Почивший патриарх Филарет прошел путь от «теневого патриарха» РПЦ до основателя независимого украинского православия и оставил после себя сложное, но определяющее наследие.

Такое мнение высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников.

Он напомнил, что Филарет был, пожалуй, наиболее масштабной и противоречивой фигурой в послевоенной церковной истории. На протяжении десятилетий иерарх являлся одним из руководителей Русской православной церкви, когда патриарх РПЦ Пимен стал слабым и недееспособным.

«Наверное, не было в послевоенной церковной истории Украины фигуры столь масштабной и столь противоречивой, как Филарет. Даже в день его смерти одни с восторгом говорили о его духовном подвиге и подвижничестве, а другие напоминали о сотрудничестве с КГБ, жажде власти или даже наличии семьи — все те уже привычные обвинения, которые мы слышали относительно Филарета от московских священников и о которых они почему-то никогда не вспоминали тогда, когда этот красивый и жестокий мужчина был фактическим главой Русской православной церкви — а он был», — пишет Портников.

Журналист отметил, что Москва надеялась на Филарета в вопросе удержания украинской Церкви в московском подчинении. Но именно он восстановил угнетенное и примосковленное украинское православие.

«А если бы Филарет не осмелился пойти наперекор российской Церкви и всему мировому православию, если бы он побоялся создать Киевский патриархат за его пределами — кто бы, скажите, получил Томос в ситуации, когда УПЦ Московского патриархата и на пятый год великой войны боится разорвать „духовную связь“ с Москвой, а зарубежная украинская Церковь могла бы удовлетвориться автономным статусом при Вселенском патриархате (что, в конце концов, и произошло еще до получения Томоса)», — рассуждает эксперт.

Портников напомнил, что Филарет стал митрополитом Киевским еще в 1960-е годы и «был одним из них, а не одним из нас».

Однако переломным стал 1990 год. Несмотря на ожидания, на Соборе в Москве Филарет не избран патриархом РПЦ. Как вспоминает Виталий Портников, тот Собор имел выразительную антиукраинскую окраску:

«Государство „лучше немец, чем хохол“ я слышал тогда не один раз — и в результате патриархом стал Алексий II, действительно этнический немец по происхождению, с избранием которого русские священники связывали конец „засилья“ украинских коллег. И предоставление автономии УПЦ было связано прежде всего с желанием „запереть“ украинцев дома и больше не пускать их в Россию и другие советские республики, а вовсе не из уважения к Филарету или украинской церковной традиции».

Несмотря на обвинения в сотрудничестве с КГБ или жажду власти, часто звучавших от московских оппонентов, именно Филарет стал архитектором возрождения украинской церкви. Логически рассудив, что в независимом государстве должна быть своя Церковь, он пошел на полный разрыв со средой, в которой вырос.

Портников напомнил, что именно Филарет спас карьеру нынешнего главы РПЦ Z-патриарха Кирилла.

«Ну и как Кирилл отплатил спасителю? Не просто усилением борьбы с его Церковью, но и попыткой превратить Украину в собственную территорию состояние здоровья митрополита Владимира и Янукович этому только способствовали. А ведь это было еще до того, как Кирилл стал патриархом войны», — говорит журналист.

Но Филарет оставался непоколебимым в своей миссии до последнего.

«Он всегда был как скала. Его уверенность в собственной миссии была непоколебима. Да, могла меняться миссия, но никогда не изменялся он в своей вере в свой путь, который только он сам может и должен пройти. И только однажды за все эти долгие годы я видел его растроганным — когда он пришел к примирению с митрополитом Эпифанием и другими членами Синода ПЦУ», — подытожил Виталий Портников.

Напомним, 20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался патриарх Филарет.

Сегодня, 22 марта, в столице прощаются с усопшим патриархом.