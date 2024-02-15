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От вражеских бомб в селе Черное на Харьковщине погибли три человека: фото

Последствия авиаудара по селу Черное в Харьковской области / © Олег Синєгубов
Последствия авиаудара по селу Черное в Харьковской области / © Олег Синєгубов
Последствия авиаудара по селу Черное в Харьковской области / © Олег Синєгубов
Последствия авиаудара по селу Черное в Харьковской области / © Олег Синєгубов

Личность одной из погибших еще не установлена.

В результате ударов управляемыми авиабомбами по селу Черное Купянского района Харьковщины погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, опубликовав фото с места ударов.

По его информации, жертвами попаданий вражеских КАБов стали 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и девушка, личность которой еще не установлена.

"Пострадали 54-летняя женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии, а также получил ранения 53-летний мужчина", — добавил Олег Синегубов.

Напомним, ранее Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания вражеской бомбы в этой деревне погибли супруги, находившиеся в автомобиле.

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