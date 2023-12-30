От вражеских обстрелов на Запорожье погиб мужчина во время празднования дня рождения: фото

В субботу, 30 декабря, российская оккупационная армия из реактивной артиллерии обстреляла город Степногорск Запорожской области. В результате обстрела погиб мужчина, который праздновал свой день рождения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Руководитель области уточнил, что циничный обстрел жилой застройки города из ракетных систем залпового огня произошел в 12:10.

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"Эта атака отняла жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения. Жутко. В голове не укладывается, как рашистских уродов носит земля”, — написал в сообщении Юрий Малашко.

Напомним, в этот же день российские военные преступники обстреляли поселок Антоновка в Херсонской области, в результате чего на собственном дворе от травм погиб мужчина.

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