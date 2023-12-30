Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

От вражеских обстрелов на Запорожье погиб мужчина во время празднования дня рождения: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2200
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
От вражеских обстрелов на Запорожье погиб мужчина во время празднования дня рождения: фото

Последствия обстрела Степногорска в Запорожье / Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты цинично обстреляли жилую застройку из ракетных систем залпового огня.

В субботу, 30 декабря, российская оккупационная армия из реактивной артиллерии обстреляла город Степногорск Запорожской области. В результате обстрела погиб мужчина, который праздновал свой день рождения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Руководитель области уточнил, что циничный обстрел жилой застройки города из ракетных систем залпового огня произошел в 12:10.

"Эта атака отняла жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения. Жутко. В голове не укладывается, как рашистских уродов носит земля”, — написал в сообщении Юрий Малашко.

Напомним, в этот же день российские военные преступники обстреляли поселок Антоновка в Херсонской области, в результате чего на собственном дворе от травм погиб мужчина.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2200
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация