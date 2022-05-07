От вражеских обстрелов под Харьковом погиб журналист Максим Мединский

В бою с российскими оккупантами в Харьковской области погиб еще один журналист — Максим Мединский.

Рота журналиста попала во вражеский обстрел 29 апреля. Мужчине было всего 33 года.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что Максим Мединский ушел на фронт добровольцем еще в 2014 году. В течение года выполнял боевые задания на передовой, четыре месяца находился возле Донецкого аэропорта. С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Мединский пошел снова защищать страну.

"В мирное время Максим, талантливый журналист и дизайнер, настоящий мастер своего дела, работал для государственных проектов. В последний год Офис реформ Минэнерго, Департамент коммуникаций Министерства имели честь работать с ним в команде", — говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что Максим был патриотом своей страны: "А как по-другому? Кто должен это сделать? Всегда есть что терять. Но важно не только бояться потерь, но и защищать свое".

Напомним, от обстрелов российских оккупантов погиб журналист, военный корреспондент Александр Махов.

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