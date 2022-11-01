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От взрыва у танка россиян сорвало башню: ВСУ "Стугной" ударили по оккупантам (видео)

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От взрыва у танка россиян сорвало башню: ВСУ "Стугной" ударили по оккупантам (видео)

На экране ПТРК "Стугна" видно, как взрывается российский танк, скриншот с видео

От удара украинских защитников вражеская техника вспыхнула.

Украинские военные в одном из направлений ведения боевых действий уничтожили танк оккупантов.

Видео ликвидации врага обнародовал СтратКом ВСУ.

Бойцы ударили по оккупантам из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

"На экране ПТРК "Стугна" хорошо видно, как взрывается российский танк и у него от взрыва срывает башню", — говорится в сообщении.

Потери РФ в войне с Украиной

Российские оккупанты за минувшие сутки потеряли в Украине около 650 воинов. Больше всего оккупантам досталось от украинских защитников на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Всего от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили уже около 72470 личного состава российских войск.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
715
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