От взрыва у танка россиян сорвало башню: ВСУ "Стугной" ударили по оккупантам (видео)

От удара украинских защитников вражеская техника вспыхнула.
Украинские военные в одном из направлений ведения боевых действий уничтожили танк оккупантов.
Видео ликвидации врага обнародовал СтратКом ВСУ.
Бойцы ударили по оккупантам из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
"На экране ПТРК "Стугна" хорошо видно, как взрывается российский танк и у него от взрыва срывает башню", — говорится в сообщении.
Потери РФ в войне с Украиной
Российские оккупанты за минувшие сутки потеряли в Украине около 650 воинов. Больше всего оккупантам досталось от украинских защитников на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Всего от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили уже около 72470 личного состава российских войск.
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