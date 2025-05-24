От взрыва в доме погиб 8-летний мальчик: еще двое детей и трое взрослых - в больнице

Больница / © pixabay.com

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На Херсонщине в поселке Калиновское в результате взрыва боеприпаса в частном доме погиб 8-летний мальчик. Еще двух детей и трех взрослых госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

«В результате неосмотрительного обращения с боеприпасами взрослыми погиб 8-летний мальчик», — написал он.

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Впоследствии чиновник добавил, что еще один 8-летний мальчик и 16-летняя девушка были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Также госпитализировали двух женщин.

«У 36-летней потерпевшей — острая реакция на стресс. 37-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки», — говорится в сообщении.

Еще один пострадавший от взрыва — 36-летний мужчина.

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«У него диагностировали минно-взрывную травму. Медики его дообследуют», — сообщил Александр Прокудин.

Напомним, ранее в Николаевской области произошел трагический инцидент — в результате взрыва гранаты погиб ребенок, а впоследствии и сама женщина, которая принесла боеприпас.