От взрывов на авиабазе "Саки" в Крыму более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ вышли из строя

Более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота вышли из строя, говорят на Западе.

В результате взрывов на авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму более половины боевых реактивных самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на анонимного чиновника с Запада.

"По нашим оценкам, взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота РФ", – сказал он.

Чиновник отметил, что Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу России, что имеет существенное влияние на материально-техническую поддержку РФ и "значительное психологическое влияние на российское руководство".

По его словам, до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.

"Сухопутные силы ни одной из сторон не обладают достаточной сосредоточенной наземной боевой мощью для проведения эффективных наступательных действий, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", — добавил он.

Напомним, 9 августа на аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке в Крыму, раздались мощные взрывы. Известно, что аэродром является одним из ключевых для российской авиации на полуострове, который она использует для авиаударов по Украине.

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