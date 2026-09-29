Алексей Потапенко (Потап) / © скриншот с видео

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Одиозного рэпера из Украины Алексея Потапенко, более известного как Потап, планируют лишить звания «Заслуженный артист Украины». Соответствующая петиция уже набрала необходимое количество голосов, а президент Владимир Зеленский уже рассмотрел её и объявил о своём дальнейшем решении.

Ранее сам артист иронично отреагировал на такую инициативу, заявив о готовности отказаться от звания в обмен на звание «Народного», однако вскоре вместе с женой попал в базу «Миротворца» из-за очередного языкового скандала.

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Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

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Что известно о лишении Потапа звания «заслуженный артист Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию инициаторки Екатерины Таран о лишении рэпера Алексея Потапенко звания «Заслуженный артист Украины». Обращение набрало более 25,8 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч.

В своём ответе президент пояснил, что лишить этой государственной награды можно только на основании обвинительного приговора суда или по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций, что требует надлежащей источниковой базы и подтвержденных фактов.

Поскольку автор призвала проверить общественную деятельность, высказывания и возможное сотрудничество артиста с представителями РФ, Зеленский перенаправил петицию премьер-министру Сергею Корецкому и временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Александру Покладу для проверки в соответствии с законом. На данный момент окончательного решения нет: вопрос передан на рассмотрение Кабмина и СБУ.

Ранее, а именно в августе, скандально известный рэпер Потав отреагировал вInstagramна инициативу лишить его звания заслуженного артиста.

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Музыкант иронично заметил, что готов добровольно отдать награду, если это кому-то поможет или приблизит победу. В то же время он назвал эту инициативу «охотой на ведьм», призвав украинцев объединиться и «не пожирать своих».

Потап подчеркнул, что считает себя «народным артистом» благодаря многолетней карьере и поддержке слушателей, и предложил заменить официальное звание «Заслуженного» на «Народного», поскольку, по его мнению, народную любовь у него отнять невозможно.

«У меня есть встречное предложение: „Заслуженного“ готов сдать добровольно. В обмен на „Народного“. Потому что не вы давали мне любовь народа — не вам и забирать её», — отметил Потап.

Пост Потапа в соцсети

Потап попал в базу «Миротворца» — что известно

В сентябре 2026 года Алексей Потапенко попал в базу данных «Миротворца» из-за неоднозначных признаний о выездах из Украины. Главная причина внесения артиста в реестр, как отмечают на портале «Миротворец», — это его интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором продюсер признался, что под предлогом благотворительности через различные министерства выезжал за границу и параллельно занимался там коммерцией.

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«Каждый раз это были разные министерства, разные ситуации, компании, фирмы. Это был один и тот же повод — благотворительная деятельность… В оригинале я выезжаю на благотворительную акцию, а параллельно ещё занимаюсь коммерческой деятельностью», — говорится в цитате из интервью, приведённой в досье «Миротворца».

Кроме того, Потапа обвиняют в участии в «актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в «информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине».

Примечательно, что артист попал в базу данных вслед за своей женой Настей Каменских. Она оказалась в реестре после того, как в разговоре с той же Гордеевой заявила, что из-за перехода на украинский язык у нее появилась киста на связках, а психолог советовал вернуться к русскому, что вызвало волну мемов в Сети.

Скандалы с Потапом и Настей Каменских — последние новости

Видео о «свободе» на роскошной яхте от Потапа и Насти Каменских взбудоражило Сеть

Потап и Настя Каменских возмутили сеть роликом с отдыха на яхте, записанным на русском языке. В нём артисты фактически оправдывали возвращение к русскому языку, прикрываясь свободой.

Видео они опубликовали в Instagram.

«Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как… Свобода», — говорится в подписи к видео.

Видео стало своеобразным ответом на упреки в связи с возвращением пары к русскоязычным песням и общением в публичном пространстве. Впрочем, украинцы в комментариях восприняли такой сарказм как неуважение к стране во время войны и жестко раскритиковали супругов:

«Тогда зачем было говорить в интервью, что вы больше никогда не будете петь на русском?»

«Это слишком, когда на Родине идёт такая ужасная война… Зачем такое публиковать?»

«Печально, что Настя притворялась патриоткой своей страны… Песни, которые трогали за душу. „Потому что я — Украина“ — это всё бла-бла-бла… Язык имеет значение!!!»

«Передумали»

«Делать из русского языка демонстративный „символ свободы“ именно сейчас — это уже не о свободе. Это о позиции».

Комментарии украинцев под видео Потапа и Насти Каменских в Instagram

Комментарии украинцев под видео Потапа и Насти Каменских в Instagram

Потап и Каменских пытались оправдаться за то, что говорили по-русски

После публикации скандального видео с яхты Потап и Настя Каменских вызвали новую волну возмущения в Сети своими оправданиями.

Первой в Instagram высказалась Каменских. Певица заявила, что не планирует «играть в ура-патриотизм» или носить вышиванку, назвала языковые претензии дискриминацией и отметила, что русский язык для нее родной с детства. Она добавила, что они с Потапом не отреклись от Украины, но предположила, что «родина отказалась от них».

Вслед за ней Потап отметил, что владение языками не считает предательством культуры, а к петиции о лишении его звания «заслуженного артиста Украины» относится спокойно и готов от него отказаться, поскольку это не меняет его статуса артиста.

Пост Потапа в Instagram

«Дошло даже до петиции о лишении меня звания Заслуженного артиста Украины. Я отношусь к этому спокойно. Если мое звание поможет Украине победить — забирайте. Если кому-то от этого станет легче — пожалуйста. Мне не нужно удостоверение, чтобы оставаться артистом», — написал он в соцсети.

В ответ украинцы в комментариях обвинили супругов в попытках «сидеть на двух стульях» и отметили, что подобными заявлениями артисты лишь ухудшают своё положение.

Комментарии украинцев под постом в Instagram

Комментарии украинцев под постом Насти Каменских в Instagram

Комментарии украинцев под постом в Instagram

Как менялась языковая позиция артистов после полномасштабного вторжения России в Украину

После начала полномасштабного вторжения Настя Каменских и Потап публично поддержали Украину и перешли на украинский язык. Потап сначала пообещал отказаться от русскоязычных песен, а пара за рубежом активно демонстрировала патриотизм.

Впрочем, со временем их позиция изменилась. Летом 2025 года во время гастролей в США «Каменских» исполняли свои русские хиты и обращались к зрителям на русском языке, оправдывая это тем, что «язык не имеет значения, главное — любовь».

Дата публикации 17:39, 28.08.25 Количество просмотров 270 Настя Каменских возмутила Сеть русскоязычным концертом в США

В конце того же года артистка снова оказалась в центре скандала: она опубликовала обращение на украинском языке о новом этапе творчества и мечте стать международной певицей, но добавила к нему русские субтитры и описание. Это вызвало новую волну критики, а подписчики назвали её «разочарованием года».

В 2026 году языковой вопрос вокруг Каменских и Потапа обострился ещё сильнее. Артисты вновь объединились на сцене и начали активно использовать русский язык в творчестве и социальных сетях. В частности, в конце июля дуэт исполнил свои старые русскоязычные хиты на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии.

Дополнительный резонанс вызвал и выбор сценических нарядов: Каменских появилась перед зрителями в свадебном платье с фатой и букетом, а Потап — в классическом черно-белом костюме жениха. Выступление дуэта возмутило украинскую публику.

Дата публикации 10:31, 27.07.26 Количество просмотров 859 Потап и Настя возмутили выступлением в Юрмале: пели на русском и не вспомнили об Украине

Впоследствии Настя Каменских полностью вернулась к русскому языку в быту и творчестве. Своё решение она объяснила психосоматикой: по совету психолога она отказалась от украинского языка, поскольку из-за смены языка у неё якобы возникли проблемы с голосом и киста на связках.

«Я пошла к психологу, и он мне говорит: „Вернись к русскому языку, твое тело это не воспринимает“. И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Давай лучше так, я верю в психосоматику: всё, что с нами происходит, исходит из головы», — заверила она.

Кроме того, артистка заявила, что считает языковой вопрос искусственно обостренным и ставит собственные интересы выше общественных, хотя и поддерживает полную украинизацию страны в будущем.

«Да, я уверена, что Украина должна общаться на украинском языке на 100%, но тогда я пришла к выводу, что сама хочу решать, на каком языке говорить или петь. И да, тогда всё изменилось, потому что я живу своей жизнью», — подытожила певица.

Такие заявления вызвали волну возмущения и иронии в соцсетях.

В свою очередь продюсер Геннадий Витер в интервью ТСН назвал абсурдными заявления своей кумы Насти Каменских о том, что киста появилась из-за украинского языка, отметив, что она знает пять языков.

«Настя знает не только один-два языка. Насколько я помню, она знает пять языков и очень хорошо ими владеет. Я считаю, это какая-то ерунда, которую ей «вбил», скорее всего, Потап, для того, чтобы снова подняться на какие-то там ступеньки», — заявил Витер.

По его мнению, эту версию ей навязал Потап, чтобы вернуть русскоязычную аудиторию за рубежом и зарабатывать на старом репертуаре. Продюсер отметил, что такие оправдания возмутили даже русскоязычных слушателей, а сама пара этими действиями окончательно скомпрометировала себя в Украине.

Витер добавил, что не общается с певицей уже более полутора лет, и предположил, что она поддалась влиянию мужа из-за денег или личных чувств.

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