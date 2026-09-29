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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
7
Время на прочтение
7 мин

От языковых скандалов до "Миротворца": Потап рискует лишиться звания заслуженного артиста — все подробности

Скандальные заявления о языке, выступления с русскоязычными хитами и попадание в базу «Миротворец» заставили тысячи украинцев потребовать лишения Потапа звания заслуженного артиста. Президент Украины уже рассмотрел соответствующую петицию и дал поручение.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Алексей Потапенко (Потап)

Алексей Потапенко (Потап) / © скриншот с видео

Одиозного рэпера из Украины Алексея Потапенко, более известного как Потап, планируют лишить звания «Заслуженный артист Украины». Соответствующая петиция уже набрала необходимое количество голосов, а президент Владимир Зеленский уже рассмотрел её и объявил о своём дальнейшем решении.

Ранее сам артист иронично отреагировал на такую инициативу, заявив о готовности отказаться от звания в обмен на звание «Народного», однако вскоре вместе с женой попал в базу «Миротворца» из-за очередного языкового скандала.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Что известно о лишении Потапа звания «заслуженный артист Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию инициаторки Екатерины Таран о лишении рэпера Алексея Потапенко звания «Заслуженный артист Украины». Обращение набрало более 25,8 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч.

В своём ответе президент пояснил, что лишить этой государственной награды можно только на основании обвинительного приговора суда или по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций, что требует надлежащей источниковой базы и подтвержденных фактов.

Поскольку автор призвала проверить общественную деятельность, высказывания и возможное сотрудничество артиста с представителями РФ, Зеленский перенаправил петицию премьер-министру Сергею Корецкому и временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Александру Покладу для проверки в соответствии с законом. На данный момент окончательного решения нет: вопрос передан на рассмотрение Кабмина и СБУ.

Ранее, а именно в августе, скандально известный рэпер Потав отреагировал вInstagramна инициативу лишить его звания заслуженного артиста.

Музыкант иронично заметил, что готов добровольно отдать награду, если это кому-то поможет или приблизит победу. В то же время он назвал эту инициативу «охотой на ведьм», призвав украинцев объединиться и «не пожирать своих».

Потап подчеркнул, что считает себя «народным артистом» благодаря многолетней карьере и поддержке слушателей, и предложил заменить официальное звание «Заслуженного» на «Народного», поскольку, по его мнению, народную любовь у него отнять невозможно.

«У меня есть встречное предложение: „Заслуженного“ готов сдать добровольно. В обмен на „Народного“. Потому что не вы давали мне любовь народа — не вам и забирать её», — отметил Потап.

Пост Потапа в соцсети

Пост Потапа в соцсети

Потап попал в базу «Миротворца» — что известно

В сентябре 2026 года Алексей Потапенко попал в базу данных «Миротворца» из-за неоднозначных признаний о выездах из Украины. Главная причина внесения артиста в реестр, как отмечают на портале «Миротворец», — это его интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором продюсер признался, что под предлогом благотворительности через различные министерства выезжал за границу и параллельно занимался там коммерцией.

«Каждый раз это были разные министерства, разные ситуации, компании, фирмы. Это был один и тот же повод — благотворительная деятельность… В оригинале я выезжаю на благотворительную акцию, а параллельно ещё занимаюсь коммерческой деятельностью», — говорится в цитате из интервью, приведённой в досье «Миротворца».

Кроме того, Потапа обвиняют в участии в «актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в «информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине».

Примечательно, что артист попал в базу данных вслед за своей женой Настей Каменских. Она оказалась в реестре после того, как в разговоре с той же Гордеевой заявила, что из-за перехода на украинский язык у нее появилась киста на связках, а психолог советовал вернуться к русскому, что вызвало волну мемов в Сети.

Скандалы с Потапом и Настей Каменских — последние новости

Видео о «свободе» на роскошной яхте от Потапа и Насти Каменских взбудоражило Сеть

Потап и Настя Каменских возмутили сеть роликом с отдыха на яхте, записанным на русском языке. В нём артисты фактически оправдывали возвращение к русскому языку, прикрываясь свободой.

Видео они опубликовали в Instagram.

«Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как… Свобода», — говорится в подписи к видео.

Видео стало своеобразным ответом на упреки в связи с возвращением пары к русскоязычным песням и общением в публичном пространстве. Впрочем, украинцы в комментариях восприняли такой сарказм как неуважение к стране во время войны и жестко раскритиковали супругов:

  • «Тогда зачем было говорить в интервью, что вы больше никогда не будете петь на русском?»

  • «Это слишком, когда на Родине идёт такая ужасная война… Зачем такое публиковать?»

  • «Печально, что Настя притворялась патриоткой своей страны… Песни, которые трогали за душу. „Потому что я — Украина“ — это всё бла-бла-бла… Язык имеет значение!!!»

  • «Передумали»

  • «Делать из русского языка демонстративный „символ свободы“ именно сейчас — это уже не о свободе. Это о позиции».

Комментарии украинцев под видео Потапа и Насти Каменских в Instagram

Комментарии украинцев под видео Потапа и Насти Каменских в Instagram

Комментарии украинцев под видео Потапа и Насти Каменских в Instagram

Комментарии украинцев под видео Потапа и Насти Каменских в Instagram

Потап и Каменских пытались оправдаться за то, что говорили по-русски

После публикации скандального видео с яхты Потап и Настя Каменских вызвали новую волну возмущения в Сети своими оправданиями.

Первой в Instagram высказалась Каменских. Певица заявила, что не планирует «играть в ура-патриотизм» или носить вышиванку, назвала языковые претензии дискриминацией и отметила, что русский язык для нее родной с детства. Она добавила, что они с Потапом не отреклись от Украины, но предположила, что «родина отказалась от них».

Вслед за ней Потап отметил, что владение языками не считает предательством культуры, а к петиции о лишении его звания «заслуженного артиста Украины» относится спокойно и готов от него отказаться, поскольку это не меняет его статуса артиста.

Пост Потапа в Instagram

Пост Потапа в Instagram

«Дошло даже до петиции о лишении меня звания Заслуженного артиста Украины. Я отношусь к этому спокойно. Если мое звание поможет Украине победить — забирайте. Если кому-то от этого станет легче — пожалуйста. Мне не нужно удостоверение, чтобы оставаться артистом», — написал он в соцсети.

В ответ украинцы в комментариях обвинили супругов в попытках «сидеть на двух стульях» и отметили, что подобными заявлениями артисты лишь ухудшают своё положение.

Комментарии украинцев под постом в Instagram

Комментарии украинцев под постом в Instagram

Комментарии украинцев под постом Насти Каменских в Instagram

Комментарии украинцев под постом Насти Каменских в Instagram

Комментарии украинцев под постом в Instagram

Комментарии украинцев под постом в Instagram

Как менялась языковая позиция артистов после полномасштабного вторжения России в Украину

После начала полномасштабного вторжения Настя Каменских и Потап публично поддержали Украину и перешли на украинский язык. Потап сначала пообещал отказаться от русскоязычных песен, а пара за рубежом активно демонстрировала патриотизм.

Впрочем, со временем их позиция изменилась. Летом 2025 года во время гастролей в США «Каменских» исполняли свои русские хиты и обращались к зрителям на русском языке, оправдывая это тем, что «язык не имеет значения, главное — любовь».

В конце того же года артистка снова оказалась в центре скандала: она опубликовала обращение на украинском языке о новом этапе творчества и мечте стать международной певицей, но добавила к нему русские субтитры и описание. Это вызвало новую волну критики, а подписчики назвали её «разочарованием года».

В 2026 году языковой вопрос вокруг Каменских и Потапа обострился ещё сильнее. Артисты вновь объединились на сцене и начали активно использовать русский язык в творчестве и социальных сетях. В частности, в конце июля дуэт исполнил свои старые русскоязычные хиты на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии.

Дополнительный резонанс вызвал и выбор сценических нарядов: Каменских появилась перед зрителями в свадебном платье с фатой и букетом, а Потап — в классическом черно-белом костюме жениха. Выступление дуэта возмутило украинскую публику.

Впоследствии Настя Каменских полностью вернулась к русскому языку в быту и творчестве. Своё решение она объяснила психосоматикой: по совету психолога она отказалась от украинского языка, поскольку из-за смены языка у неё якобы возникли проблемы с голосом и киста на связках.

«Я пошла к психологу, и он мне говорит: „Вернись к русскому языку, твое тело это не воспринимает“. И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Давай лучше так, я верю в психосоматику: всё, что с нами происходит, исходит из головы», — заверила она.

Кроме того, артистка заявила, что считает языковой вопрос искусственно обостренным и ставит собственные интересы выше общественных, хотя и поддерживает полную украинизацию страны в будущем.

«Да, я уверена, что Украина должна общаться на украинском языке на 100%, но тогда я пришла к выводу, что сама хочу решать, на каком языке говорить или петь. И да, тогда всё изменилось, потому что я живу своей жизнью», — подытожила певица.

Такие заявления вызвали волну возмущения и иронии в соцсетях.

В свою очередь продюсер Геннадий Витер в интервью ТСН назвал абсурдными заявления своей кумы Насти Каменских о том, что киста появилась из-за украинского языка, отметив, что она знает пять языков.

«Настя знает не только один-два языка. Насколько я помню, она знает пять языков и очень хорошо ими владеет. Я считаю, это какая-то ерунда, которую ей «вбил», скорее всего, Потап, для того, чтобы снова подняться на какие-то там ступеньки», — заявил Витер.

По его мнению, эту версию ей навязал Потап, чтобы вернуть русскоязычную аудиторию за рубежом и зарабатывать на старом репертуаре. Продюсер отметил, что такие оправдания возмутили даже русскоязычных слушателей, а сама пара этими действиями окончательно скомпрометировала себя в Украине.

Витер добавил, что не общается с певицей уже более полутора лет, и предположил, что она поддалась влиянию мужа из-за денег или личных чувств.

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