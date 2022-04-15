От заморозков до 21° тепла: прогноз погоды в Украине на выходные, 16-17 апреля

От заморозков до 21° тепла: прогноз погоды в Украине на выходные, 16-17 апреля

В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями.

Выходные, 16-17 апреля, в Украине будут с дождями и местами с ночными заморозками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 16 апреля, ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, ожидается небольшой, в центральных, Харьковской, Сумской областях и на Прикарпатье умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северный, на востоке и юге страны южный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем в западных, северных областях 7-12°, на остальной территории 13-18° тепла, на юге Одесской области до 21°.

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В воскресенье, 17 апреля, в большинстве центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, днем и в большинстве северных и западных областей также пройдут небольшие дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в восточной и юго-восточной части ночью 4-9°, днем 11-16° тепла, в западных областях ночью заморозки 0-5°, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла (в северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности грунта заморозки 0-5°), днем 6-11° тепла.

В Киеве 16 и 17 апреля также ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура 16 апреля ночью 7-9° тепла, днем около 10°, 17 апреля ночью 1-3° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем 8-10° тепла.

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