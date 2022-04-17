От заморозков до резкого потепления: какой будет погода в Украине в течение пасхальной недели, 18-24 апреля

От заморозков до резкого потепления: какой будет погода в Украине в течение пасхальной недели, 18-24 апреля

На Пасху будет сухо и солнечно.

Неделя, 18-24 апреля, в Украине будет преимущественно холодной и дождливой, однако ожидаемое потепление придет ближе к выходным.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 18 апреля в западных, ночью и в большинстве северных и восточных областей будет без осадков, на остальной территории умеренные (в северной части небольшие) дожди. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в восточной и юго-восточной части ночью 4-9°, днем 11-16° тепла, в западных областях ночью заморозки 0-5°, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла (в северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности грунта заморозки 0-5°), днем 6-11° тепла.

19-20 апреля в стране будут идти дожди, в Карпатском регионе с мокрым снегом, ночью 19 апреля в южной части, восточных и центральных областях местами небольшой дождь. Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 4-10° тепла, в восточных областях ночью 5-11°, днем 13-19°, на остальной территории ночью 19 апреля 1-7° тепла, 20 апреля 4-9 тепла, днем 8-14°, местами до 17°. 21-22 апреля также ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 2-8° тепла, днем 6-12°, на юго-востоке и востоке страны 13-18°.

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На выходных, на Пасху, 23-24 апреля, в Украине ожидается потепление. В западных, местами в северных, 23 апреля и в центральных областях будут идти небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 15-21°.

В Киеве неделя также будет холодной, а ее начало дождливым. Так, 18-21 апреля будут идти дожди. Температура 18 апреля ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°, днем 6-11°. 18-19 апреля ночью 1-6° тепла, 20-21 апреля 4-9°, днем 8-13°. С пятницы, 22 апреля, в Киеве начнет теплеть, осадки прекратятся. На выходных, 23-24 апреля, в столице будет сухо. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-17°.

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