От жары +30 до штормового ветра и похолодания: в Украину надвигается опасный удар непогоды

В Украине 7 мая синоптики прогнозируют до +30 градусов тепла / © ТСН

В четверг, 7 мая, Украина претендует на статус температурного лидера континента, ведь воздух прогреется до жарких +30 градусов. Впрочем, синоптическая ситуация остается тревожной из-за угрозы гроз в западной части страны и чрезвычайной пожарной опасности в других регионах.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Украине 7 мая будет жарко: температура воздуха в течение дня ожидается от +22 до +28 градусов тепла.

Также она отмечает, что Украина в этот день будет считаться самой жаркой страной Европы.

Однако, в четверг дожди с грозами пройдут в западных областях Украины, а на остальной территории удержится сухая погода. Диденко предупреждает, что в западных областях юго-западный ветер будет сильным, и может достигать штормовых значений.

«В дальнейшем дождей с грозами станет больше, температура воздуха снизится, только в восточной части еще останется очень теплая погода», — сообщила синоптик.

В свою очередь начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в ближайшие выходные атмосферные фронты изменят погоду: летняя жара немного отступит, а местами пройдут кратковременные грозы. В ночные часы ожидается от +7 до +12 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать умеренные +17…+22 градусов выше нуля.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 7 мая в Украине будет облачная погода с кратковременными прояснениями Осадков не предвидится, лишь в западных областях днем пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +25 до +30 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны ночью ожидается от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +25 градусов тепла.

Погода в Украине 7 мая / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине на период с 7 по 8 мая. Чрезвычайный уровень угрозы метеорологи прогнозируют почти на всей территории страны, однако есть ряд исключений.

В частности, опасность обойдет Крым, а 7-8 мая угроза не будет распространяться на Львовщину. Уже 8 мая более безопасная ситуация будет в Волынской, Ровенской, Закарпатской и Житомирской областях. В остальных регионах риск возникновения пожаров остается критическим.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности 7 мая / © Укргидрометцентр

Ранее ученые выяснили, что резкие изменения температуры, влажности и давления могут напрямую влиять на риск инсульта, поскольку организм не успевает адаптироваться. Например, жара сгущает кровь и способствует образованию тромбов, что повышает вероятность ишемического инсульта.

