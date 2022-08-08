От жары до последождевой свежести: какой в Украине будет погода на этой неделе, 8-14 августа

Неделя, 8-14 августа, в Украине будет разной — от жары на востоке и юге до последождевой свежести на западе и севере.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 8 августа в Карпатах, местами в центральных и северо-восточных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в западных областях 11-16°, днем 27-32°, в южных и восточных областях до 35°, в большинстве западных и северных областей 21-26°.

9 августа в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. 10 августа в северо-восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура в западных и северных областях ночью 11-17°, днем 22-28°, на остальной территории ночью 14-20°, на побережье морей до 23°, днем в центральных областях 28-33°, на юге и востоке страны 31-37°.

11-14 августа в стране будет преимущественно без осадков, лишь 11 августа в юго-восточных областях местами будет идти кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-19°, днем в западных и северных областях 23-30°, в центральных областях 27-33°, на юге и востоке ночью 16-22°, днем 30-37°.

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В Киеве 8 августа без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 25°. 9 августа в столице местами будет кратковременный дождь, гроза, 10-12 августа будет сухо. Температура ночью 15-17°, днем 25-28°. На выходных, 13-14 августа, в Киеве будет преимущественно пасмурно, в субботу — дожди. Температура ночью 19-22°, днем 26-28°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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