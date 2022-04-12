Отбили 6 вражеских атак и уничтожили 35 единиц техники: ВСУ "насыпали" российским оккупантам в Донецкой и Луганской областях

Отбили 6 вражеских атак и уничтожили 35 единиц техники: ВСУ "насыпали" российским оккупантам в Донецкой и Луганской областях

Защитники Украины успешно отразили несколько атак врага и уничтожили 35 единиц техники оккупантов.

На территории Донецкой и Луганской областей ведутся ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины активно противостоят российским оккупантам.

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Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"За минувшие сутки нашими воинами было отбито 6 атак врага, уничтожено 4 танка, 5 единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и 8 артиллерийских систем противника. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 7 воздушных целей: 1 самолет, 1 самолет, 4 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов". Об этом рассказал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.