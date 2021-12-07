Отбитые почки, перелом носа и значительные гематомы: в Запорожье девушки на территории школы жестоко избили соперниц

Отбитые почки, перелом носа и значительные гематомы: в Запорожье девушки на территории школы жестоко избили соперниц

В результате группа девушек получила телесные повреждения, а их родители написали заявление в полицию.

В Запорожье произошли кровавые разборки между школьницами. Группа девушек жестоко избила нескольких школьниц.

Видео выложили в телеграмм-канале its_zp. (Видео 18+)

Инцидент произошел на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района Запорожья.

Несколько несовершеннолетних девушек избили троих школьниц. Причиной послужило то, что избитые "целовались с Илюшей" (с парнем одной из нападавших). У пострадавших значительные побои, отбитые почки и перелом носа. Одна из девочек сейчас не видит в один глаз.

"Организатор" избиения требовала с потерпевших деньги на карту, как откупные и пугала связями в полиции.

В полиции сообщили, что происшествие произошло еще 22 ноября, а по факту избиения девушек открыли уголовное производство по заявлению родителей потерпевших.

"Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По факту сведения были внесены в ЕРДР. Все потерпевшие девушки 2007, 2008 и 2005 годов рождения были направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Согласно ее выводам, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие, еще одна экспертиза продолжается", – рассказали в полиции.

Личности нарушительниц установлены. Это четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет.

"После того как видео было обнародовано в социальной сети, по процессуальному руководству Шевченковской окружной прокуратуры, уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также открыто еще по ч. 2 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины", — рассказали в полиции.

Решается вопрос сообщения злоумышленницам о подозрениях и избрании мер.

Местные журналисты сообщают, что родители избивших других девушек пытались дать взятки работникам полиции, чтобы те замяли дело.

В Запорожье школьницы избили сверстников из-за парня

Напомним, что в Киеве педагог постоянно позволял себе неадекватное и непрофессиональное поведение. 61-летний мужчина проработал в этом заведении более половины своей жизни.

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