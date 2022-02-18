Отблагодарил: в Черновцах бездомная собака принесла мужчине, которые ее подкармливает, кошелек с деньгами

Отблагодарил: в Черновцах бездомная собака принесла мужчине, которые ее подкармливает, кошелек с деньгами

Найденный кошелек мужчина через правоохранителей вернул владелице.

В Черновцах мужчина получил подарок от бездомной собаки, о которой заботится. Пес принес ему кошелек с деньгами.

О необычном случае сообщает паральная полиция Черновицкой области.

Сегодня, 18 февраля, в полицию позвонил по телефону неравнодушный гражданин и сообщил об обнаружении кошелька с документами. К заявителю направился экипаж полиции.

Выяснилось, что мужчина ежедневно кормит беспризорную собаку, а в это утро пес по-своему решил отблагодарить за полученное добро. Он "вознаградил" своего кормильца кошельком с деньгами.

"Буковинец передал вещи инспекторам. По имеющимся информационным базам, патрульные оперативно установили контактные данные владелицы и уже через некоторое время вернули ей утраченные вещи. Спасибо неравнодушному гражданину, обратившемуся в полицию. Творите добро — и оно обязательно вернется к вам сторицей", — обратились к черновчанам патрульные.

Напомним, что в Бердянске Запорожской области беспризорная женщина, копаясь в помойке, нашла пакет со 110 тысячами гривен. Не колеблясь, она отдала его владельцу, но получила награду — 100 грн.

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