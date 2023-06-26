Отбой угрозы применения баллистического вооружения: остается безопасность ударов беспилотников

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 26 июня 2023 года прозвучал отбой угрозы применения вражеского баллистического вооружения в ряде украинских областей, где была объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Раздались отбои воздушной тревоги в нескольких областях.
Тем не менее, остается угроза применения врагом ударных БпЛА для областей, где объявлена тревога, в частности, — на юге Украины.
Поэтому оставайтесь в укрытии.
Продолжается доразведка воздушного пространства по поводу угроз. Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее в Херсоне раздались взрывы.
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