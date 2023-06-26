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Отбой угрозы применения баллистического вооружения: остается безопасность ударов беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
429
Время на прочтение
1 мин
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Отбой угрозы применения баллистического вооружения: остается безопасность ударов беспилотников

Продолжается доразведка украинского воздушного пространства / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 26 июня 2023 года прозвучал отбой угрозы применения вражеского баллистического вооружения в ряде украинских областей, где была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Раздались отбои воздушной тревоги в нескольких областях.

Тем не менее, остается угроза применения врагом ударных БпЛА для областей, где объявлена тревога, в частности, — на юге Украины.

Поэтому оставайтесь в укрытии.

Продолжается доразведка воздушного пространства по поводу угроз. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Херсоне раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
429
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