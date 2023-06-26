Отбой угрозы применения баллистического вооружения: остается безопасность ударов беспилотников

В ночь на 26 июня 2023 года прозвучал отбой угрозы применения вражеского баллистического вооружения в ряде украинских областей, где была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Раздались отбои воздушной тревоги в нескольких областях.

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Тем не менее, остается угроза применения врагом ударных БпЛА для областей, где объявлена тревога, в частности, — на юге Украины.

Поэтому оставайтесь в укрытии.

Продолжается доразведка воздушного пространства по поводу угроз. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Херсоне раздались взрывы.