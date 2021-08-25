Отбойник проткнул автомобиль: под Полтавой в жуткой ДТП погибли мужчина и женщина (фото)

Отбойник проткнул автомобиль: под Полтавой в жуткой ДТП погибли мужчина и женщина (фото)

В ДТП пострадали также водитель Kia Cerato и 8-летний мальчик.

Вблизи села Розсошенцы, под Полтавой, в среду, 25 августа в 12:00 в ДТП погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

По данным следствия, 32-летний водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и врезался в отбойник, который полностью проткнул транспортное средство. На месте аварии погибли 44-летняя женщина и 46-летний мужчина.

В ДТП пострадали также водитель Kia Cerato и 8-летний мальчик. Их госпитализировали. На месте аварии работали следователи, причины ДТП устанавливаются.

Напомним, возле села Птичья Ровненской области в среду, 25 августа, произошло ДТП, в котором погибли два человека.

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