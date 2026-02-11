Отбросило на крышу соседнего дома: история беременной, чья семья погибла во время удара по Харьковщине (фото)

Беременная Ольга Кривогуб чудом выжила во время удара по Богодухову, но ее муж и трое детей погибли

Беременная Ольга Кривогуб чудом выжила во время российского удара по Богодухову на Харьковщине: взрывной волной ее отбросило на крышу соседнего здания. Ее муж, ветеран войны, и трое маленьких детей погибли в пламени в другой комнате.

Об этом рассказала сестра раненой Александра Бражник, сообщает «Суспильне».

Ольга, которая получила ранения из-за российской атаки на Богодухов 10 февраля, в ту ночь спала в другой комнате, отдельно от мужа и троих детей. Именно они погибли во время вражеского удара.

«В этом доме погиб наш зять. Он служил, остался без ноги. Погибло трое детей — это наши племянники. Мирослава — первого января ей отметили год рождения, два мальчика — Ваня и Владик — им было по два года. С этим жить невозможно. Мы не знаем как мы справимся», — рассказала Александра.

Беременную отбросило на крышу другого дома

Женщина сообщила, что взрывной волной ее беременную сестру отбросило на крышу соседнего дома.

«Она сказала, что проснулась на крыше. Муж с детьми лег в одной комнате. Она говорит: „Места не было, пойду в другую комнату“. Она уснула в другой комнате. Проснулась, говорит: «Я не знаю как оказалась на крыше». Она хотела лезть за детьми, но сосед не пустил ее туда. Чудом она осталась живой. Чудом», — рассказала Александра.

Она добавила, что Ольга находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии и на успокоительных. Пострадавшая уже на 35-й неделе беременности и ей вскоре рожать. К счастью, с ребенком все в порядке.

Журналистка спросила Ольгу о ее самочувствии.

«Я еще не проснулась если честно. Мне кажется это не со мной [происходит]», — ответила женщина.

Отец семьи — ветеран

Погибшим в результате удара по Богодухову оказался 34-летний отец семьи, демобилизованный военный Григорий Шикула. Вместе с женой Ольгой они родом из Золочевской громады, сообщили в тамошнем поселковом совете.

Как сообщил брат погибшего Иван Шикула, семья переехала в дом в Богодухове только 9 февраля: «Ближе к больнице, потому что женщина беременна».

По словам Ивана, Григорий провел на фронте около года — воевал на Купянском направлении и в Запорожской области, где потерял ногу.

«Вчера был. Поехал к себе, потому что дети. Телефон выключился, а утром позвонили и сказали, что такая история», — сообщил Иван.

Последствия атаки на Богодухов: детали от ОВА

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки на Богодухов погибли трое малолетних детей — двухлетние близнецы Иван и Владислав и их годовалая сестренка Мирослава. Кроме этого, удар унес жизнь 34-летнего отца семьи — Григория.

Единственной выжившей стала 35-летняя беременная мать Ольга. Она получила травмы и легкие ожоги. Врачи оказали женщине всю необходимую медицинскую помощь, после чего женщину выписали из больницы.

Семья недавно эвакуировалась из Золочева, стремясь спастись от постоянных обстрелов и найти более безопасное место для проживания. Трагедия произошла в их первую ночь в новом доме.

Также из-за атаки острую стрессовую реакцию пережила 73-летняя соседка семьи — ей медики оказали необходимую помощь.

«Армия рф в очередной раз прицельно атаковала обычный жилой дом посреди ночи. Очередной террористический акт государства, которое воюет против мирного населения — против маленьких детей, беременных женщин, стариков», — отметил Синегубов.

Напомним, в ночь на 11 февраля российский дрон «Герань-2» полностью разрушил частный дом в Богодухове на Харьковщине. Погиб 34-летний отец и трое маленьких детей. Беременную мать госпитализировали с тяжелыми травмами. Семья лишь несколько дней назад эвакуировалась из приграничного Золочева, спасаясь от обстрелов. В громаде объявлен трехдневный траур.

Комментируя атаку, президент Украины Владимир Зеленский указал — этот удар и другие являются свидетельством того, что российская армия готовится не остановиться, а воевать и дальше.