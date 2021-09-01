Отбыл наказание в РФ и вернулся в Украину: в Харьковской области к 8 годам тюрьмы приговорен боевик "ЛНР"

Отбыл наказание в РФ и вернулся в Украину: в Харьковской области к 8 годам тюрьмы приговорен боевик "ЛНР"

По приговору суда гражданин Украины признан виновным за участие в террористической организации "ЛНР" и хранении боеприпасов.

В Харьковской области к 8 годам лишения свободы приговорен боевик "ЛНР", задержанный в марте.

Также читайте В Украине ликвидировали агентурную сеть боевиков "ЛНР", которые планировали ряд терактов

Об этом сообщает СБУ.

"Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задокументировано, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 года начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования - так называемого "народного ополчения Донбасса"", — говорится в сообщении.

По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации "ЛНР", вел активные разведывательные действия по сбору данных о позиции подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это боевик регулярно получал деньги от оккупантов.

В СБУ добавили, что получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину, где контрразведчики СБУ разоблачили и задержали злоумышленника. В ходе обыска, проведенного по месту его жительства, обнаружили боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами. Также установлены координаты места нахождения тайника с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.

Новости Украины: в Харьковской области задержали бывшего депутата самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку