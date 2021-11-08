Отца 16-летнего "мажора", устроившего ДТП в Харькове, не пускают к сыну в СИЗО: названа причина

Отца 16-летнего "мажора", устроившего ДТП в Харькове, не пускают к сыну в СИЗО: названа причина

Отец не привился, а мать боится приехать в Украину.

Отца 16-летнего "мажора" Коли, устроившего смертельное ДТП в Харькове, не пускают к сыну в СИЗО. Дело в том, что отец не прошёл вакцинацию.

Об этом со ссылкой на адвоката подозреваемого пишет "Vgorode Харьков".

Как выяснилось, посетить СИЗО отец Коли не может по той причине, что он не прошел вакцинацию. А сейчас из-за вспышки коронавирусной инфекции посещение каких-либо мест можно лишь при наличии ковид-документов. Именно поэтому подозреваемый в совершении ДТП якобы не сдает кровь на анализ — ее могут забирать только в присутствии родителей.

"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем — папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Поэтому папе или нужно сделать ПЦР-тест.... Мама не приехала, мама боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит: "Я таких угроз в своей жизни...". Человек просто в шоке", — сказала Инна Данилова.

Напомним, что полиция открыла производство по факту угроз адвокату 16-летнего "мажора".

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