Отцепилась кабина грузовика: в Харькове неконтролируемый фургон вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку (фото)

Отцепилась кабина грузовика: в Харькове неконтролируемый фургон вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку (фото)

Пострадал 56-летний водитель.

Масштабная авария в Харькове. В одном из спальных районов на оживленной дороге прямо во время движения отцепилась кабина грузовика.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 августа.

Этот момент снял регистратор машины, которая проезжала мимо. Неуправляемый фургон вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. В ней ехали супруги и трое детей. Все остались целыми, а вот 56-летнего водителя грузовика зажало в салоне.

Кабину смяло, словно жестянку. Поэтому спасателям пришлось разрезать металл, чтобы достать оттуда мужчину. Его с многочисленными травмами и в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Напомним, что на автодороге Р-81 вблизи села Любомировка 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Новости Украины: в Харькове прямо во время движения отцепилась кабина грузовика и врезался в легковушку

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