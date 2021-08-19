Отцепилась кабина грузовика: в Харькове неконтролируемый фургон вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку (фото)

Пострадал 56-летний водитель.
Масштабная авария в Харькове. В одном из спальных районов на оживленной дороге прямо во время движения отцепилась кабина грузовика.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 августа.
Этот момент снял регистратор машины, которая проезжала мимо. Неуправляемый фургон вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. В ней ехали супруги и трое детей. Все остались целыми, а вот 56-летнего водителя грузовика зажало в салоне.
Кабину смяло, словно жестянку. Поэтому спасателям пришлось разрезать металл, чтобы достать оттуда мужчину. Его с многочисленными травмами и в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Напомним, что на автодороге Р-81 вблизи села Любомировка 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.