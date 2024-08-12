Отчаянно держался за металлический прут: на Днепропетровщине 11-летний мальчик залез в 6-метровый колодец (фото)

Испуганный ребенок крепко держался за металлический прут, чтобы не упасть на дно шестиметрового колодца.

В Пятихатках на Днепропетровщине 11-летний мальчик из любопытства залез в технический колодец, а выбраться не смог.

Об этом сообщило Камянское районное управление полиции.

Испуганный ребенок крепко держался за металлический прут, чтобы не упасть в шестиметровый колодец. К счастью, недалеко были стражи порядка, которые поспешили на помощь и вытащили парня.

"Событие произошло в Каменском районе в городе Пятихатки 9 августа около 13:30. Из любопытства парень залез в колодец, но обратно выбраться уже не смог. Правоохранители услышали крики прохожих о помощи и поспешили к ребенку. На месте они помогли ему подтянуться и вытащили на поверхность", – говорится в сообщении.

Парень не пострадал и, к счастью, отделался только испугом.

В Пятихатках ювенальные полицейские помогли 11-летнему мальчику выбраться из технического колодца / Фото: Каменское районное управление полиции

Ювенальные полицейские вызвали родителей и провели с ними профилактическую беседу.

"Безопасность детей зависит именно от взрослых. Вероятность стать заложником непредвиденных обстоятельств наступает для ребенка именно в те моменты, когда он остается без присмотра", — подчеркнули в Камянском райуправлении полиции.

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