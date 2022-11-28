Отчаянно спасался от огня: в Ивано-Франковске во время пожара мужчина выпрыгнул с 8 этажа

Во время пожара в Ивано-Франковске погиб 1 человек, двух человек спасли пожарные.

В ночь на понедельник, 28 ноября, в Ивано-Франковске из окна квартиры на 8 этаже выбросился мужчина. Так он пытался спастись из охваченного огнем помещения, но в результате падения погиб. Еще двух человек чрезвычайники спасли от пожара, выведя на улицу из дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сообщение о пожаре в квартире на улице Миколайчука спасатели получили 28 ноября в 00:02.

"Прибыв на место вызова было установлено, что пожар возник в комнате квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Во дворе дома, без признаков жизни находился мужчина, по свидетельству очевидцев, выпрыгнул из пылающей квартиры до прибытия спасателей", – говорится в сообщении.

Пожарные спасли двух человек, которых вывели на свежий воздух из дома.

Чрезвычайники локализовали пожар в 00:27 и ликвидировали его в 00:36.

Специалисты устанавливают причину возникновения возгорания и все обстоятельства произошедшего.

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