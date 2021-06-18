Отчет правительства и законопроект об антикоррупционной политике: что будет рассматривать Рада 18 июня

Заседание должно начаться в 10:00.
В пятницу, 18 июня, Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание пятой сессии, во время которого нардепы заслушают правительство о состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса Украины и его влияния на тарифную политику.
Как сообщается на сайте украинского парламента, всего в пятничной повестке дня около 80 вопросов.
Отмечается, что депутаты также заслушают отчет правительства о выполнении госбюджета на 2020 год. Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Также сегодня будет рассматриваться проект закона об уполномоченном по медицинским вопросам. Среди прочего, в сегодняшней повестке дня, в частности, проект закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 года.
Кроме того, планируется рассмотреть законопроекты об образовании, а также проекты постановлений о переименовании ряда населенных пунктов.