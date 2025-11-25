Отчим довел до самоубийства 13-летнюю падчерицу: как его накажут

Отчима будут судить за смерть 13-летней падчерицы / © pixabay.com

Реклама

В Киевской области мужчину обвиняют в доведении до самоубийства 13-летней падчерицы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По словам правоохранителей, ребенок долгое время жил в атмосфере унижений, страха и полной зависимости.

Реклама

Отчим жил вместе с сожительницей и ее детьми. На протяжении нескольких лет он жестоко обращался с падчерицей. Мужчина систематически унижал ребенка, лишал возможности учиться и отдыхать, запугивал угрозами «отдать в интернат».

В холодное время года он не раз выгонял девочку на улицу без теплой одежды, создавая опасные условия для жизни и здоровья.

Поскольку мужчина содержал семью, девочка находилась в материальной и бытовой зависимости от него, что усиливало ее уязвимость.

Несовершеннолетняя совершила самоубийство путём повешения.

Реклама

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по ч. 3 ст. 120 УК Украины (доведение до суицида). За совершенное злоумышленнику «светит» от семи до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что волынян довел 13-летнего сына до самоубийства.