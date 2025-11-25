- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 228
- Время на прочтение
- 1 мин
Отчим довел до самоубийства 13-летнюю падчерицу: как его накажут
На Киевщине отчим годами «ломал» 13-летнюю падчерицу — девочка покончила с собой
В Киевской области мужчину обвиняют в доведении до самоубийства 13-летней падчерицы.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По словам правоохранителей, ребенок долгое время жил в атмосфере унижений, страха и полной зависимости.
Отчим жил вместе с сожительницей и ее детьми. На протяжении нескольких лет он жестоко обращался с падчерицей. Мужчина систематически унижал ребенка, лишал возможности учиться и отдыхать, запугивал угрозами «отдать в интернат».
В холодное время года он не раз выгонял девочку на улицу без теплой одежды, создавая опасные условия для жизни и здоровья.
Поскольку мужчина содержал семью, девочка находилась в материальной и бытовой зависимости от него, что усиливало ее уязвимость.
Несовершеннолетняя совершила самоубийство путём повешения.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по ч. 3 ст. 120 УК Украины (доведение до суицида). За совершенное злоумышленнику «светит» от семи до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что волынян довел 13-летнего сына до самоубийства.