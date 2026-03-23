Отдает ли Украина свои перехватчики партнерам: "Флэш" о дронах на Ближнем Востоке

Дроны-перехватчики

Эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов жестко отреагировал на распространение дезинформации о передаче украинских средств защиты неба другим странам. По его словам, появившиеся в Сети провокационные сообщения не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом Бескрестнов написал в Facebook.

Приоритет — небо Украины

Сергей «Флэш» подчеркнул, что для военного и политического руководства государства защита украинского воздушного пространства остается абсолютным приоритетом номер один. Ни один дрон-перехватчик, который должен защищать наши города от российских атак, не был снят с дежурства.

«Никто не снимал с боевого дежурства дроны-перехватчики и не отправлял их на Ближний Восток. Нужные нам сейчас запасы наших перехватчиков тоже никто не отдавал. Это все полный бред», — заявил эксперт.

Взаимодействие с партнерами без ущерба для фронта

Бескрестнов подтвердил, что Украина ведет активное сотрудничество с международными партнерами, которое является двусторонним. Однако он заверил: какая-либо помощь союзникам не осуществляется путем ослабления обороны Украины. Он заверил, что все имеющиеся дроны-перехватчики остаются на позициях в Украине. И объяснил, что стратегические запасы БпЛА для внутренних нужд неприкосновенны.

Советник министра обороны добавил, что сотрудничество с партнерами не идет вразрез с национальными интересами безопасности.

Эксперт призвал украинцев быть бдительными к манипуляциям в соцсетях и доверять только проверенным источникам информации, поскольку подобные вбросы преследуют цель подорвать доверие к военному командованию.

Отметим, что в последние дни в пророссийских Telegram-каналах и некоторых иностранных медиа начали распространяться вбросы о том, что Украина якобы передала часть своих новейших разработок — дронов-перехватчиков — для защиты объектов на Ближнем Востоке по просьбе западных партнеров. Эти манипуляции появились на фоне обострения ситуации в том регионе и успешного применения Украиной FPV-дронов для сбития российских разведывательных БпЛА «Орлан» и «Zala». Российская пропаганда пытается использовать эти успехи, чтобы посеять панику среди украинцев, утверждая, что дефицит средств ПВО вызван якобы «экспортом» технологий во время войны.

Напомним, в США выдали украинские дроны-перехватчики за собственные новейшие технологии.