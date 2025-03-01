Отдал $20 000 за "безопасный переход" в Румынию, но наткнулся на пограничников: подробности

В отношении организатора переправки и его сообщника возбуждено уголовное производство.

На Буковине пограничники обнаружили двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Один из них отдал организатору $20 000 за "гарантированный" переход в Румынию.

Об этом сообщила ГПСУ.

"Местный житель вызвался перевести одного человека через границу по дистанционным указаниям организатора противоправной схемы. За такое путешествие житель Тернополя согласился заплатить 20 тысяч долларов США. Организатор смог убедить своего "клиента", что за эти деньги он стопроцентно попадет за границу, не прикладывая для этого особых усилий. Однако планам нарушителей помешали охранники границы", — говорится в сообщении.

Правоохранители составили на нарушителя административный протокол, а в отношении организатора и его сообщника открыто уголовное производство.

Напомним, пограничники спасли нарушителя границы, который не умел плавать.

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