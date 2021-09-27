Отдала 100 тыс. гривен, найденные на помойке: история бездомной женщины из Бердянска получила продолжение

Женщина, которая получила награду за свою честность, отказалась от нее в пользу бездомных животных.

В Бердянске Запорожской области бездомная женщина, роясь в помойке нашла пакет с 110 тысячами гривен. Не колеблясь, она отдала его владельцу, зато получила награду — 100 грн.

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Историю бездомной женщины с кристальной честностью рассказали в группе "Защитим права/жизнь бездомных.

"Есть люди, поступки которых вдохновляют на добрые дела, дают силы жить и творить. Именно таким человеком для меня лично стал вчерашний поступок бездомной девушки Натальи, которая перебирая мусорный бак в поиске хоть какой-то еды, нашла в нем пакет с огромной для бездомных людей суммой денег — 110 тысяч грн. Как думаете, что она сделала? Может забрала себе и начала новую жизнь? Может пропила или потратила на какие-то развлечения? А вот и нет, девушка обратилась к куратору местного приюта для животных, где сама время от времени помогает ухаживать за собачками, и уже они вместе нашли владельца этих самых денег", — рассказывают в организации.

Зоозащитница опубликовала пост в соцсети в надежде найти того, кому принадлежат потерянные деньги. Вскоре тот отыскался. Мужчина назвал сумму и купюры. Оказалось, он случайно перепутал пакеты и вместо мусора выбросил деньги.

Владелец денег отблагодарил бездомную Наталью, оценив ее честность в ... 100 грн.



"Он посчитал что для бездомной это и так большие деньги, и что ей хватит. Думаете бездомная расстроилась из-за такой несправедливости? Абсолютно нет. Наталья, улыбаясь, говорит: "Моя совесть чиста, это самое главное для меня". А на вопрос, почему она не забрала эти деньги себе и не начала новую жизнь, отвечает: "Вы правда думаете, что можно начать новую жизнь с тем, что не твое?", — рассказывают в в группе "Защитим права/жизнь бездомных.

Женщина добавила, что если бы присвоила себе деньги, никогда не была счастлива.

Полученные от владельца пакета 100 гривен Наталья себе не забрала. Она отдала их на помощь бездомным животным.

Напомним, что в Бердянске Запорожской области женщина нашла возле мусорного бака пакет, в котором было много денег.

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