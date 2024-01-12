Отдала оккупантам автопарк "скорых" для депортации детей: СБУ задержала предательницу из Херсона

Женщина хотела уехать из Украины и избежать ответственности.

Служба безопасности Украины задержала экс-чиновницу из Херсона, которая помогала россиянам во время оккупации города. Женщина пыталась уехать из страны.

Об этом сообщили в СБУ.

Предательницу удалось задержать на пограничном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области, когда она пыталась выехать в ЕС.

По материалам дела, эта женщина была замглавы Херсонского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Во время оккупации областного центра чиновница вошла в руководящий состав захваченного медучреждения и передала захватчикам 24 автомобиля скорой помощи.

Для этого собственноручно подписала соответствующее "распоряжение для видимости законности процедуры".

Кроме того, фигурантка способствовала россиянам в массовой депортации украинских детей. Их вывозили каретами "скорой" из Херсона в Крым, а затем — в Россию.

Кроме того, в преддверии освобождения Херсона российские войска переправили угнанные медавтомобили на левый берег г. Днепр, где поставили их "на баланс" администрации гауляйтера Сальдо.

"После деоккупации города приспешница врага осталась в Херсоне, где пыталась избежать правосудия, прикрываясь статусом "вне политики". Однако в конце лета 2023 года она выехала во Львов и оформила там себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо", — говорится в сообщении.

Впоследствии фигурантка решила скрыться за границу через пункт пропуска "Краковец", где ее и задержали сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции.

Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны в Донецкой области. В частности, подозрение получил вражеский пулеметчик, помогавший захватывать Мариуполь и Волноваху.

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