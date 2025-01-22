Отдали "в аренду" своего подчиненного: в Одесской области будут судить полицейских

Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с полицией завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц конвойного батальона одного из правоохранительных органов Одесской области, получавших взятки за предоставление охраны бизнесмену. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В январе 2023 командир батальона вместе с заместителем решили помочь знакомому бизнесмену, найти ему охранников. Один из подчиненных получил задачу охранять бизнесмена за деньги, а командование также нашло ему других охранников. За эту услугу они получали ежемесячно 8 тысяч долларов США.

Несмотря на то, что один из охранников не появлялся на работе, он все равно получал зарплату и продолжал охранять бизнесмена. Сумма ущерба для государства составляет более полумиллиона гривен. Командир батальона, его заместитель и охранник обвиняются в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, полиция задержала жителя Одессы, ударившего ножом собственного отца. Пострадавший истек кровью и умер, а его сын пытался прятаться в гараже.

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