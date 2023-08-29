"Отдали жизнь за нашу свободу": президент почтил память украинских защитников и защитниц

Каждый год 29 августа мы чтим память украинцев и украинок, которые отдали свои жизни, защищая целостность нашего государства, его независимость и свободу для всех наших людей. Они боролись за право Украины быть среди свободных наций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, абсолютно искреннее, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины. Да будет светлой память всех наших воинов. Слава Украине!", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, обычно 29 августа, в День памяти защитников Украины, происходит возложение цветов к могилам и памятникам, посвященным павшим воинам. Однако в этом году традицию чествования героев хотят расширить. Волонтеры предлагают присоединиться к акции владельцам заведений.

Читайте также: