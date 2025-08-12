Отдаст ли Украина Донбасс и чего больше всего боится Зеленский: что рассказал президент на встрече с журналистами

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина хочет закончить войну больше всех остальных, но не собирается отдавать Донбасс. Это и другие важные заявления президент Владимир Зеленский сделал во время встречи с журналистами 12 августа.

ТСН.ua собрал важнейшие тезисы главы государства с этой встречи.

Ситуация на фронте — Сумщина и прорыв на Доброполье

По словам президента, в Сумской области было «18 оккупированных сел или важных точек». Шесть из них освобождены.

«То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили Апостол (командующий ДШВ Олег Апостол — Ред.) и Сырский. Зачистили еще 900 метров в Сумской области возле нескольких пунктов до границы», — рассказал Зеленский.

В Запорожской области ВСУ сохраняют позиции, заверил он.

В Луганской области ВСУ продвинулись на один километр вглубь позиций противника.

Харьковское направление — без изменений.

Зеленский признал, что самая сложная ситуация — Краматорск, Доброполье-Краматорск, где группы россиян продвинулись около 10 километров в нескольких точках.

«Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время», — заверил он.

Президент пояснил, что цель этих продвижений врага — до 15 августа сформировать определенное информационное пространство перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве, что якобы Россия идет вперед, а Украина теряет.

Где и когда враг пойдет в новое большое наступление

По информации президента, россияне готовятся к наступательной операции на трех направлениях — Запорожском, Покровском и Новопавловском.

Зеленский считает, что будут наступать оккупанты уже после 15 августа. Основные силы врага будут готовы к сентябрю, дополнительные — к ноябрю.

«Считаем, что все эти три направления были год назад, и они действуют по тем же планам и картам. Эта наступательная миссия на Запорожье и Покровск была задержана на год из-за Курской операции. Видим все то же, те же шаги и накопление такого количества людей, которое им нужно. Они год назад начинали действовать именно так, но из-за Курской операции они начали перебрасывать туда людей, боялись, что мы будем продвигаться вглубь России. Что и произошло», — объяснил глава государства.

Потери Украины на фронте

«Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: у «русских» тысяча потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там 10 пленных и так далее. Если точнее — 968 потерь у России, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену. Мы — 340 потерь в сутки: 18 «двухсотых» и 243 «трехсотых», 79 без вести пропавших», — сказал Зеленский.

О чем говорил по телефону с Трампом

Зеленский рассказал, что к телефонному разговору с Трампом подключался его спецпосланник Стив Уиткофф, заявивший, что якобы Россия готова к окончанию войны, к первому шагу, по крайней мере, к прекращению огня. Но «есть вопросы территории». Зеленский подчеркнул, что «не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос нашей Конституции».

Также Зеленский задал Трампу вопрос, почему в переговорах нет места для европейской стороны.

«Для меня очень важно присутствие в том или ином виде Европы, потому что, в конце концов, пока никто, кроме Европы, гарантий безопасности нам не дает. Даже в финансовом плане, финансирование потребностей нашей армии, что является гарантией безопасности», — объяснил он.

Требовали ли США отдать России Донбасс

По словам президента, Стив Уиткофф сказал, что должны быть «территориальные уступки с обеих сторон».

«И что, наверное, Путин хочет, чтобы мы вышли из Донбасса. То есть, это звучало не так, что это Америка хочет, чтобы мы вышли», — сказал он.

«Украина не отдаст Донбасс»

«Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем это сделать. Все забывают первую часть — наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для «русских» — это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — считает Зеленский.

По его мнению, если отдать россиянам подконтрольную часть Донбасса, то это откроет плацдарм для подготовки наступления РФ.

«Несколько лет — и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую (Днепропетровскую — Ред.) области. И не только. Также на Харьков», — сказал президент.

Он заверил, что «не собирается сдавать свою страну, потому что не имеет на это права».

«И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство — это что, частная собственность? 30% Донецкой области — это что, моя частная собственность? Или ваша? Или кого-нибудь? Обмен территорий — это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, нашего суверенного государства и нашего народа», — говорит Зеленский.

Какая встреча может привести к миру

По мнению Зеленского, закончить войну помогут три встречи — две двусторонние и одна трехсторонняя. Скорее всего, он имел в виду свою встречу с Трампом, встречу Трампа-Путина, и переговоры между ними тремя.

«Наверное, после трехсторонней у нас будет результат», — сказал он.

Чего добивается Путин

Зеленский считает, что Путин выигрывает от встречи с Трампом на Аляске, потому что якобы «ему нужна фоточка». Другие победы Путина от этой встречи:

Встречу на территории США Зеленский называет личной победой Путина.

Путин выходит из изоляции, потому что с ним встречаются на территории США.

Он этой встречей отсрочил ужесточение санкций.

Чего боится Зеленский

«Чего мы боимся? Высока вероятность того, что Путин скажет: «Пусть Зеленский выводит свои войска из Донбасса, тогда будет, например, ceasefire (прекращение огня — Ред.)». Мы услышим детали этого и что-нибудь ответим. И Трамп может сказать, например: «Украинцам придется это сделать», — рассуждает Зеленский.

Он подчеркнул, что взамен Украине не предлагаются никакие гарантии безопасности.

«А какие гарантии безопасности? Выйти из Донбасса? А в чем компромисс? Мы будем в НАТО? В ЕС? Я ничего не слышал — просто ни одного предложения, которое бы гарантировало, что завтра не начнется новая война и Путин не попытается оккупировать еще как минимум Днепр, Запорожье и Харьков. Он уже дважды начинал войны при разных президентах Америки. Что его удержит от третьей войны?» — риторически спросил глава государства.

Зеленский объяснил, что в переговорах с РФ вопрос территорий для Кремля — не главный, потому что Россия и так самая большая страна мира. Он считает, что главное для Путина — захватить эти земли для создания плацдарма для дальнейшего наступления, чтобы уничтожить Украину.