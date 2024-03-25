"Отдают кармические долги": глава СБУ о ликвидации Кивы, Татарского и других предателей

Малюк не стал подтверждать, что за ликвидацией стоит СБУ, но рассказал детали ликвидации врагов Украины.

Предатель Кива, пропагандисты и военные преступники Татарский, Прилепин и другие отдают кармические долги украинскому народу.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью "Фактам ICTV".

Малюк не стал подтверждать, что за ликвидацией стоит СБУ и признал, что знает об этих эпизодах гораздо больше, чем может прокомментировать.

"Вопрос вы задаете в адрес, однако никоим образом мы не будем признавать этого", – ответил он на вопрос о причастности СБУ к ликвидации предателя Ильи Кивы и пропагандиста Владлена Татарского, а также покушений на Захара Прилепина и других врагов Украины.

Ликвидация Кивы

По словам Малюка, Илья Кива долгое время работал на врага и собирал и передавал информацию России, после чего уехал на территорию страны-агрессора и подыгрывал российским спецслужбам, в частности, в проведении ИПСО.

"Он руководил рядом агентурных проникновений в Украину, занимался, в частности, подготовкой диверсионных актов и ряда всего прочего. Приговорен заочно к 14 годам лишения свободы", — говорит глава СБУ.

Для ликвидации предателя было применено короткоствольное резьбовое оружие; сначала был произведен выстрел в грудную клетку, а затем был произведен контрольный выстрел в голову.

"Он остался навсегда рядом с местом своего жительства в Подмосковье", – добавил Малюк.

Предатель Илья Кива / Фото: УНІАН

Подрыв Захара Прилепина

Пропагандист и военный преступник Захар Прилепин возглавлял одно из незаконных вооруженных формирований на Донбассе еще до начала полномасштабного вторжения и активно распространял нарратив, что украинцев нужно убивать.

Террорист Захар Прилепин / Фото: Facebook/Захар Прилепин

"Настоящий военный преступник. Ехал на свою дачу, и по дороге произошло срабатывание соответствующей танковой мины. В тот день за рулем был его водитель, также военный преступник, убивавший наших сограждан. Водитель погиб на месте, а Прилепин был существенно и тяжело ранен: был травмирован таз, ноги, и, извините, он остался без гениталий. Пусть он так дальше живет и наслаждается жизнью", – говорит Малюк.

Ликвидация предводителей так называемой "ЛНР" Горенко и Корнета

Так называемый "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко приговаривал к смертной казни украинских воинов и сограждан.

"Он подорвался в своем кабинете вместе со своим заместителем. Кстати, долгое время они думали, что ракета в них залетела. 800 граммов пластида С-4 было в кабинете", – рассказывает Малюк.

Так называемый "генпрокурор" окупантов Сергей Горенко / Фото: из соцсетей

А так называемый "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет в 2014 году перешел на сторону врага и организовывал пытки украинских защитников.

"Зашел побриться в парикмахерскую, куда он ходил раз в неделю. Правда, остался жив, тяжелым инвалидом", – отмечает глава СБУ.

Боевик Игорь Корнет / Фото: Радио Свобода

По его словам, такие ситуации с ликвидацией врагов Украины можно скрывать еще долго.

"Эти предатели и террористы отдают "кармические долги" перед украинским народом", – подытожил Василий Малюк.

Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что украинские дроны уже на 12% "минуснули" добычу нефти и ее переработку в РФ.

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