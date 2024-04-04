Отдают жизнь за 200 тысяч рублей: "Азов" показал массовую ликвидацию российских пехотинцев (видео)

Да, украинские бойцы показали массовую ликвидацию российских пехотинцев. Задание выполнили операторы 12-й бригады Нацгвардии "Азов" вблизи села Терны Харьковской области.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали массовую ликвидацию российских пехотинцев

"Днем и ночью россияне получают свои камни с неба (боеприпасы, сброшенные с дронов – ред.) и отдают жизнь за каких-то 200 тысяч рублей", – подчеркнул он.

Ранее военная армия РФ показала, как украинский дрон-камикадзе прямо на его глазах добивает один из российских танков на Донетчине. Вражеской машине не удалось участвовать в штурме уже уничтоженной колонны российских войск.

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