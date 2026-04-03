Отдельные сроки службы для штурмовиков и пехотинцев: Минобороны готовит масштабные изменения

Министерство обороны Украины готовит изменения в армии

В украинской армии в ближайшее время планируются существенные изменения , касающиеся процесса мобилизации, прохождения службы и финансового обеспечения военных.

О подготовке пакета соответствующих инициатив официально уведомило Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.

Новые решения нарабатываются по итогам рабочего совещания президента Владимира Зеленского с министром обороны Михаилом Федоровым.

Изменения для пехоты и штурмовиков

Ключевой новацией станет введение отдельных подходов к определению сроков службы. Теперь они будут разными для бойцов штурмовых подразделений и обычных пехотинцев.

Отдельным пунктом рассматривается вопрос пересмотра денежного довольствия пехоты, что должно стать дополнительным стимулом для военнослужащих на передовой.

Кроме того, оборонное ведомство планирует существенно усовершенствовать общую систему контрактов в Силах обороны. Также готовятся действенные механизмы для решения острой проблемы самопроизвольного ухода из частей (СЗЧ).

В Минобороны подчеркивают, что это будет комплексный пакет конкретных проектов, главная цель которых максимально усилить украинскую пехоту. Подробную презентацию новых решений оборонное ведомство и Генштаб ВСУ обещают представить в ближайшее время.

Рекордные потери России в марте

напомним, что в марте 2026 года Силы обороны нанесли российским оккупантам наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения . Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, общее количество подтвержденных потерь врага за прошлый месяц превысило 35 тысяч человек.

Ключевую роль в ликвидации окупантов сыграли украинские беспилотники. Только благодаря точным ударам дронов были убиты или тяжело ранены почти 34 тысячи российских военных. Еще более 1300 захватчиков уничтожили артиллерию. Все эти поражения четко подтверждены видеофиксацией.

Кроме живой силы Россия продолжает массово терять технику и логистику. В течение марта украинские защитники подвели 274 вражеских системы противовоздушной обороны и уничтожили значительное количество складов с боеприпасами. Обсуждение этих успехов и планов дальнейшей поддержки войска и стали главной темой встречи президента с министром обороны.