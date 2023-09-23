"Отдельные участки относительно легко посыпятся": военный эксперт о прорыве в Вербовом

Прорыв в Вербовом – это то, чего ждали все. Дело в том, что за этой третьей линией обороны у врага есть отдельные укрепрайоны, но уже нет таких линий обороны, на которых они могли бы держать оборону.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Павел Нарожный.

Фронт будет разрушаться

По мнению эксперта, там ВСУ будут поддерживать этот прорыв, распространять его. Когда он будет достаточно широк, из-за этого прорыва могут зайти высокомобильные группы, задача которых будет разрушать фронт, заходить во фланг соседних участков и там снова разрушать оборону.

"Держать оборону на этих "линиях Суровикина", когда тебя атакуют в тыл – нереально. Задача этих групп будет: как атаки в тыл, так и разрушать инфраструктуру и логистику врага. После того, когда этот успех будет развит, это уже будет идти вопрос о том, что фронт у врага будет разрушаться. Я не могу сказать, что весь фронт, но отдельные участки протяженностью 30-40 километров – относительно легко посыпятся", – подытожил Нарожный.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил, что прорыв в районе Вербового стал следствием поиска слабого участка в обороне врага. Далее перед военными открывается Очеретоватое.

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