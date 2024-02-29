Отдельным военным безосновательно выплатили 186,6 млн грн – Минобороны

В воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение. Этот факт обнаружили аудиторы Министерства обороны.

В сообщении МО отметили, что фактически ряд военных находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с боевыми действиями. В то же время они получали "боевые" доплаты.

В общей сложности таких нарушений установили на общую сумму 186,6 миллиона гривен.

"По решениям Министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба", – говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве обороны обнаружили схему, с помощью которой можно было бы обокрасть украинцев на миллиарды. Такое заявление 14 февраля сделали в Национальном антикоррупционном бюро. Расследователи уверяют, что в системе закупок Министерства обороны существовала лазейка, создавшая огромные коррупционные риски.

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