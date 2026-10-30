Отдельный автобус с клетками и запасом корма: как в Олешках эвакуируют домашних животных

Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова / © скриншот с видео

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В Олешко организовали специальные условия для эвакуации жителей вместе с домашними животными. Для выезда четырехлапых подготовили отдельный автобус с клетками, маркировочными бирками и запасом корма.

О ходе гуманитарной миссии сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец совместно с Уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

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Для людей, выезжающих с животными, выделили отдельный автобус с клетками, бирками и кормом. А помогают при эвакуации более 50 врачей и фельдшеров.

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Параллельно с эвакуацией в Олешек доставили крупную партию гуманитарного груза. Часть помощи уже раздали местным жителям, а остальные будут выдавать чуть позже.

Как отметил Дмитрий Лубинец, для людей подготовили отдельные автобусы в зависимости от выбранного направления как для выезда на подконтрольную Украине территорию, так и в сторону РФ.

Гуманитарная миссия в Олешках — последние новости

Напомним, Украина и РФ согласовали локальное прекращение огня в Олешках для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Эта миссия должна обеспечить безопасный коридор для эвакуации людей и доставки необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с Уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцем 29 октября отправилась в направлении оккупированных Олешков.

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Он добавил, что параллельно в Олешках был налажен процесс выезда жителей. Для этого привлекли большое количество автобусов. Гражданам предоставили возможность следовать как на подконтрольную Украине территорию, так и в направлении РФ.

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