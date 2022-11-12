"Отдерем рашизм вместе": в Херсоне активисты приступили к демонтажу российских мемориальных досок

В недавно освобожденном от российских военных городе начался демонтаж советских мемориальных досок.

Об этом активисты движения "Желтая лента", действующей преимущественно в оккупированных украинских городах, написали в сообщении в Telegram-канале.

"Снова толока в Херсоне! Отдерем рашизм вместе! В одном из парков Херсона наши активисты начали демонтаж решетских мемориальных досок рашистов", — говорится в сообщении.

Активисты дополнили это сообщение традиционным херсонским смайликом – арбузом.

Напомним, что ранее сообщалось, что активисты движения "Желтая Лента" продолжают работать во временно оккупированном Симферополе. Там они распространили противоукраинские листовки.

Освобождение Херсона от российских военных

9 ноября стало известно, что оккупанты выходят из Херсона. Такой приказ отдал глава минобороны РФ Шойгу. Россияне после себя оставили множество мин, уже зафиксированы случаи подрыва местного населения.

Во время выхода из города кафиры взорвали телебашню, помещение телеканала "Общественное" и центры радиосвязи и телевещания. В то же время первыми сбежали из Херсона коллаборанты.

11 ноября украинские военные вошли в Херсон.

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