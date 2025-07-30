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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Отдых едва не стал трагедией: детей на матрасе унесло в Черное море

Спасатели сообщили, что троих подростков на матрасе унесло в море в Одессе.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Черное море

Черное море

В Одессе, на популярном пляже «Золотой берег», произошел инцидент, мог закончиться трагедией. Трех подростков на надувном матрасе унесло далеко в открытое море. Благодаря оперативным действиям спасателей юных отдыхающих удалось вовремя вернуть на сушу.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Этот случай стал не единственным в этот день в Одессе. На пляже «Отрада» аналогичная ситуация постигла трех взрослых мужчин, которых также унесло течением. К счастью, и их спасение было успешным.

Эти события являются суровым напоминанием о скрытых опасностях, которые таит вода. За последние сутки на водных объектах Украины, к сожалению, погибли четыре человека — в Ровенской, Сумской, Черниговской областях и Киеве.

Напомним, в Румынии в заливе Муссура близ Сулины на участке, где Дунай впадает в Черное море, произошла серьезная авария. Перевернулось туристическое судно с 14 пассажирами на борту. В результате инцидента погибли четыре человека.

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