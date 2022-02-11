Отдых и концерт: у Ярославского рассказали, зачем бизнесмен после ДТП с кортежем уехал из Украины

Бизнесмен 10 февраля уехал в Лондон.
После резонансного ДТП со своим кортежем бизнесмен, президент харьковского футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский уехал в Лондон на концерт сына.
Об этом сообщили в компании Ярославского DCH.
Там сообщили, что Ярославский уехал из Украины 10 февраля чартерным рейсом "Харьков-Лондон".
"11 февраля в 11:00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его жены были забронированы еще 18 января", — говорится в сообщении.
Также в компании Александра Ярославского добавили, что с 12 по 19 февраля бизнесмен вместе с семьей будет кататься на лыжах. Отель для этого якобы был забронирован еще 28 января.
"В 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс общим временем налета 271 час 8 минут. Из них в Лондон — 37 рейсов", — сообщили в DCH.
Напомним:
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Вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестный автомобиль ехал из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбил пешехода.
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В МВД Украины 10 февраля сообщили, что правоохранители вызвали на допрос Ярославского.
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Бизнесмен Александр Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда автомобиль из, вероятно, его кортежа насмерть сбил мужчину в Харьковской области.
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В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.
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Однако глава МВД Денис Монастырский отметил, что это не соответствует действительности, а дело о резонансном ДТП пыталось сфальсифицировать.
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