Отдых и концерт: у Ярославского рассказали, зачем бизнесмен после ДТП с кортежем уехал из Украины

Отдых и концерт: у Ярославского рассказали, зачем бизнесмен после ДТП с кортежем уехал из Украины

Бизнесмен 10 февраля уехал в Лондон.

После резонансного ДТП со своим кортежем бизнесмен, президент харьковского футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский уехал в Лондон на концерт сына.

Об этом сообщили в компании Ярославского DCH.

Там сообщили, что Ярославский уехал из Украины 10 февраля чартерным рейсом "Харьков-Лондон".

"11 февраля в 11:00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его жены были забронированы еще 18 января", — говорится в сообщении.

Также в компании Александра Ярославского добавили, что с 12 по 19 февраля бизнесмен вместе с семьей будет кататься на лыжах. Отель для этого якобы был забронирован еще 28 января.

"В 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс общим временем налета 271 час 8 минут. Из них в Лондон — 37 рейсов", — сообщили в DCH.

Напомним:

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