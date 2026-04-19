Отдых на озере закончился трагедией: на Закарпатье несовершеннолетняя умерла от удара током

Высоковольтная линия электропередач в Порошково / © Google Maps

Реклама

На Закарпатье несовершеннолетняя девушка погибла в результате поражения током, когда отдыхала у водоема.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Выяснилось, что семья отдыхала на озере в селе Порошково. Находясь под высоковольтной линией электропередач, несовершеннолетняя девушка подняла удочку вверх.

Реклама

Из-за высокого напряжения линий, электрический разряд прошел воздухом (через так называемую электрическую дугу). Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось — девушка скончалась.

По делу назначат судебно-медицинскую экспертизу по установлению окончательной причины смерти.

